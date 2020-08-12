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Espreso.tvСпорт"Шахтер" вышел в полуфинал еврокубков в третий раз в истории

"Шахтер" вышел в полуфинал еврокубков в третий раз в истории


фото: Getty Images
Для "Шахтера" выход в полуфинал Лиги Европы стал третьим в истории попаданием в этой стадии континентальных кубковых турниров

Об этом сообщает Еспресо.TV.

11 июля в Гельзенкирхене (Германия) "Шахтер" разгромил швейцарский "Базель" 4: 1 и в третий раз в истории вышел в полуфинал Лиги Европы.

В сезоне 2008/09 дончане в 1/2 финала Кубка УЕФА одолели киевское "Динамо" (1: 1, 2: 1), а затем победили немецкий "Вердер" (2: 1) и стали победителями турнира.

В сезоне 2015/16 "Шахтер" уступил в полуфинале Лиги Европы испанской "Севильи" (2: 2, 1: 3), которая в итоге выиграла соревнования.

В полуфинале Лиги Европы-2020 "Шахтер" 17 августа в Дюссельдорфе встретится с итальянским "Интером".

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