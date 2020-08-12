"ШахрайГудбай" Киевский метрополитен запустил арт-поезд с правилами безопасности онлайн-платежей
Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.
"Киевский метрополитен присоединился к Всеукраинской информационной кампании по противодействию платежному мошенничеству Национального банка Украины. Арт-поезд с правилами безопасности безналичных и онлайн-платежей курсирует по синей линиий подземки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что арт-поезд будет курсировать до конца августа.
В пресс-службе отметили, что, по данным НБУ, в прошлом году произошло почти 72 000 случаев незаконных действий с платежными карточками. 58% из них - в интернете. Появились и новые сценарии, когда пользователям под видом государственных органов обещают денежное пособие за карантина и таким образом выманивают данные платежных карт.
"В подземке же, как месте массового перевозки людей, пассажирам не стоит оставлять платежные карточки или мобильные телеефоны в задних карманах брюк. Также важно не демонстрировать экран устройства незнакомцам, особенно при осуществлении финансовых операций", - предупредили в пресс служба.
- Ранее НБУ предостерег украинский от кредитов под 0%, поскольку такая ставка может действовать неделю, после чего включаются штрафы, пеня, комиссии и дополнительные проценты.
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