"ШахрайГудбай" Киевский метрополитен запустил арт-поезд с правилами безопасности онлайн-платежей

12 августа, 2020, 11:09

Киевский метрополитен присоединился к информационной кампании НБУ по противодействию мошенничеству с платежными карточками и запустил арт-поезд с правилами безопасности онлайн-платежей

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

"Киевский метрополитен присоединился к Всеукраинской информационной кампании по противодействию платежному мошенничеству Национального банка Украины. Арт-поезд с правилами безопасности безналичных и онлайн-платежей курсирует по синей линиий подземки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что арт-поезд будет курсировать до конца августа.

В пресс-службе отметили, что, по данным НБУ, в прошлом году произошло почти 72 000 случаев незаконных действий с платежными карточками. 58% из них - в интернете. Появились и новые сценарии, когда пользователям под видом государственных органов обещают денежное пособие за карантина и таким образом выманивают данные платежных карт.

"В подземке же, как месте массового перевозки людей, пассажирам не стоит оставлять платежные карточки или мобильные телеефоны в задних карманах брюк. Также важно не демонстрировать экран устройства незнакомцам, особенно при осуществлении финансовых операций", - предупредили в пресс служба.

Ранее НБУ предостерег украинский от кредитов под 0%, поскольку такая ставка может действовать неделю, после чего включаются штрафы, пеня, комиссии и дополнительные проценты.

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