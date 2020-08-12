 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономика"ШахрайГудбай" Киевский метрополитен запустил арт-поезд с правилами безопасности онлайн-платежей

"ШахрайГудбай" Киевский метрополитен запустил арт-поезд с правилами безопасности онлайн-платежей

Киевский метрополитен присоединился к информационной кампании НБУ по противодействию мошенничеству с платежными карточками и запустил арт-поезд с правилами безопасности онлайн-платежей

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

"Киевский метрополитен присоединился к Всеукраинской информационной кампании по противодействию платежному мошенничеству Национального банка Украины. Арт-поезд с правилами безопасности безналичных и онлайн-платежей курсирует по синей линиий подземки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что арт-поезд будет курсировать до конца августа.

В пресс-службе отметили, что, по данным НБУ, в прошлом году произошло почти 72 000 случаев незаконных действий с платежными карточками. 58% из них - в интернете. Появились и новые сценарии, когда пользователям под видом государственных органов обещают денежное пособие за карантина и таким образом выманивают данные платежных карт.

"В подземке же, как месте массового перевозки людей, пассажирам не стоит оставлять платежные карточки или мобильные телеефоны в задних карманах брюк. Также важно не демонстрировать экран устройства незнакомцам, особенно при осуществлении финансовых операций", - предупредили в пресс служба.

  • Ранее НБУ предостерег украинский от кредитов под 0%, поскольку такая ставка может действовать неделю, после чего включаются штрафы, пеня, комиссии и дополнительные проценты.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 августа, 2020 среда

больше новостей

12 августа, 2020 среда

11 августа, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать