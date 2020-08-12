"Фальшивка с радикально левой мафии": Трамп раскритиковал кандидатуру от Байдена на пост вице-президента

12 августа, 2020, 13:27

Президент США Дональд Трамп заявил, что удивлен решением Джо Байдена выбрать Камалу Харрис кандидатом в вице-президентом страны

Соответствующее видео под названием "Радикально левая Камала Харрис" Трамп опубликовал в twitter.

По его мнению, Байден выбрал кандидата, который занимает довольно крайние левые позиции. По словам Трампа, это может быть не очень умным шагом.

Глава Белого дома назвал кандидатку в вице-президенты фальшивкой, а Байдена - худшим выбором для американцев.

"С Харрис в качестве" политической жизненной силы "Джо Байден передает контроль над нашей страной радикальной мафии с обещаниями повысить налоги, сократить финансирование полиции, убить рабочие места в энергетике и открыть наши границы", - написал Трамп.

"Камала Харрис показала очень-очень слабый результат на праймериз. Она получила около 2%, и потратила много денег, поэтому я был немного удивлен, что Джо Байден выбрал ее. Я долго следил за ней, и был удивлен. Она проявила себя очень слабо на праймериз, и теперь она выбрана. Во время дебатов демократов она говорила ужасные вещи о сонного Джо (Байдена - ред.). И я думал, что он ее не выберет. Посмотрим, как это сработает ", - сказал Дональд Трамп.

Кроме того, хозяин Белого дома вспомнил, как 2018 Камала Харрис критиковала кандидатуру Бретта Кавано, которого президент выдвинул на пост верховного судьи.

"Так, как она вела себя с теперь уже верховным судьей Кавано, - я это не скоро забуду", - отметил американский лидер.

Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден объявил имя своего кандидата на пост вице-президента - им стала сенатор от штата Калифорния Камала Харрис.

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