 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Фальшивка с радикально левой мафии": Трамп раскритиковал кандидатуру от Байдена на пост вице-президента

"Фальшивка с радикально левой мафии": Трамп раскритиковал кандидатуру от Байдена на пост вице-президента


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что удивлен решением Джо Байдена выбрать Камалу Харрис кандидатом в вице-президентом страны

Соответствующее видео под названием "Радикально левая Камала Харрис" Трамп опубликовал в twitter.

По его мнению, Байден выбрал кандидата, который занимает довольно крайние левые позиции. По словам Трампа, это может быть не очень умным шагом.

Глава Белого дома назвал кандидатку в вице-президенты фальшивкой, а Байдена - худшим выбором для американцев.

"С Харрис в качестве" политической жизненной силы "Джо Байден передает контроль над нашей страной радикальной мафии с обещаниями повысить налоги, сократить финансирование полиции, убить рабочие места в энергетике и открыть наши границы", - написал Трамп.

"Камала Харрис показала очень-очень слабый результат на праймериз. Она получила около 2%, и потратила много денег, поэтому я был немного удивлен, что Джо Байден выбрал ее. Я долго следил за ней, и был удивлен. Она проявила себя очень слабо на праймериз, и теперь она выбрана. Во время дебатов демократов она говорила ужасные вещи о сонного Джо (Байдена - ред.). И я думал, что он ее не выберет. Посмотрим, как это сработает ", - сказал Дональд Трамп.

Кроме того, хозяин Белого дома вспомнил, как 2018 Камала Харрис критиковала кандидатуру Бретта Кавано, которого президент выдвинул на пост верховного судьи.

"Так, как она вела себя с теперь уже верховным судьей Кавано, - я это не скоро забуду", - отметил американский лидер.

Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден объявил имя своего кандидата на пост вице-президента - им стала сенатор от штата Калифорния Камала Харрис.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 августа, 2020 среда

больше новостей

12 августа, 2020 среда

11 августа, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать