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Espreso.tvСпорт"Динамо" спорит за лучшего бомбардира Хорватии

"Динамо" спорит за лучшего бомбардира Хорватии


фото: Getty Images
Лучший бомбардир чемпионата Хорватии Антонио Чолак может перейти из "Риеки" в киевское "Динамо"

Об этом сообщают Sportske Novosti.

По информации источника, киевский клуб готов предложить за форварда 4-5 млн евро.

На нападающего также претендовал греческий ПАОК, но не смог заплатить "Риеке" больше 3 млн евро. Цена Чолака не устроила и загребское "Динамо".

В прошлом сезоне Антонио Чолак забил за "Риеку" 20 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата Хорватии.

Контракт 26-летнего форварда с "Риекой" рассчитан до 2022 года.

Чолак родился в Германии и является воспитанником "Штутгартер". Выступал за "Нюрнберг", "Хоффенхайм", "Кайзерслаутерн", "Дармштадт", "Ингольштадт" и польскую "Лехию".

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