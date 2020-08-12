"Динамо" спорит за лучшего бомбардира Хорватии
Об этом сообщают Sportske Novosti.
По информации источника, киевский клуб готов предложить за форварда 4-5 млн евро.
На нападающего также претендовал греческий ПАОК, но не смог заплатить "Риеке" больше 3 млн евро. Цена Чолака не устроила и загребское "Динамо".
В прошлом сезоне Антонио Чолак забил за "Риеку" 20 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата Хорватии.
Контракт 26-летнего форварда с "Риекой" рассчитан до 2022 года.
Чолак родился в Германии и является воспитанником "Штутгартер". Выступал за "Нюрнберг", "Хоффенхайм", "Кайзерслаутерн", "Дармштадт", "Ингольштадт" и польскую "Лехию".
- 12 августа стало известно, что форвард "Динамо" Владислав Супряга может перейти в итальянскую "Аталанту" и стать одноклубником другого украинца - Руслана Малиновского.
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