"Доступное жилье": льготные категории киевлян смогут получить от 30% до 50% софинансирования при покупке жилья, - КГГА

12 августа, 2020, 17:31

Программа софинансирования приобретения жилья в Киеве "Доступное жилье" теперь доступна для всех льготных категорий киевлян

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Согласно сообщению, программой софинансирования на приобретение жилья в Киеве могут воспользоваться все льготные категории.

Так, по словам директора Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА Сергея Мартынчука, для граждан-участников АТО и членов их семей, предельная часть стоимости по программе софинансирования приобретения жилья в Киеве составляет 50% фактической стоимости каждого квадратного метра. Для других льготных категорий - 30%

Отмечается, что в столичном бюджете для реализации программы "Доступное жилье" предусмотрено 208,5 млн грн.

В пресс-службе объяснили, что лица, которые могут приобрести жилье на условиях софинансирования, определяют районные госадминистрации. Соответствующие списки подают к главному распорядителю бюджетных средств для заключения договоров.

Так, чтобы принять участие в программе, граждане должны обратиться с соответствующим заявлением в отдел учета и распределения жилой площади районной госадминистрации по месту пребывания на квартирном учете.

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