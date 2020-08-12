"Бьют и не кормят": задержанные из-за протестов в Беларуси об условиях в СИЗО
12 августа, 2020, 08:46
Задержанные из-за протестов в Беларуси рассказали об условиях в минском СИЗО
Об этом сообщает Радыё Свабода.
Задержанные во время протеста 9 августа и обвиненные в нарушении порядка проведения массовых мероприятий две актрисы "Свободного театра" Светлана Сугака (10 суток ареста) и Надежда Бродская (13 суток ареста) отбывают наказание в СИЗО на улице Окрестина в Минске.
Их рассказ передала отцу Светланы Сугаки задержанная, которую засудили к штрафу и отпустили.
"Она сказала, что в камере 6 на 4 было 36 человек, им не давали есть, только воду. В другой камере находится 50 человек. Их там систематически бьют, женщинам открывают "кормушки" и кричат - посмотрите на своих бойцов, словом , показывают силу", - рассказал Николай Сугака.
- Напомним, в Беларуси состоялись силовые разгоны протестующих, которые выступили против непрозрачного процесса подсчета результатов президентских выборов.
- Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.
- Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас заявил, что стоит поднять вопрос о наложении новых санкций на Беларусь из-за фальсификации выборов и поведения правоохранителей.
- На баррикадах погиб протестующий, это подтвердили в МВД.
- Вечером 10 августа стало известно, что Светлана Тихановская уехала в неизвестном направлении и у ее штаба не было с ней связи. Утром 11 августа министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил, что Тихановская находится в безопасности в Литве.
- На YouTube-канале мужа кандидатки, политзаключенного Сергея Тихановского появилось видеообращение, в котором Тихановская объяснила свой отъезд сложным выбором, перед которым она оказалась, и вспомнила о детях.
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