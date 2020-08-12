"Бьют и не кормят": задержанные из-за протестов в Беларуси об условиях в СИЗО

Об этом сообщает Радыё Свабода.

Задержанные во время протеста 9 августа и обвиненные в нарушении порядка проведения массовых мероприятий две актрисы "Свободного театра" Светлана Сугака (10 суток ареста) и Надежда Бродская (13 суток ареста) отбывают наказание в СИЗО на улице Окрестина в Минске.

Их рассказ передала отцу Светланы Сугаки задержанная, которую засудили к штрафу и отпустили.

"Она сказала, что в камере 6 на 4 было 36 человек, им не давали есть, только воду. В другой камере находится 50 человек. Их там систематически бьют, женщинам открывают "кормушки" и кричат - посмотрите на своих бойцов, словом , показывают силу", - рассказал Николай Сугака.