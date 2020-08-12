Протесты в Беларуси: верховный комиссар ООН по правам человека осудила применение силы властями

12 августа, 2020, 21:54

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет осудила применение силы властями во время протестов в Беларуси

Об этом сообщает НВ со ссылкой на Globalnews.

По ее словам, силовики применили резиновые пули, водометы и светошумовые гранаты.

"Согласно сообщениям, за последние три дня было задержано около 6 тысяч человек, включая прохожих, а также несовершеннолетних, что свидетельствует о тенденции массовых арестов, является явным нарушением международных стандартов в области прав человека", - заявила Бачелет.

Она призывает освободить всех задержанных и расследовать злоупотребления властью.

Напомним, президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал к внеочередному саммиту ЕС из-за ситуации в Беларуси.

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Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что Польша готова быть посредником между властью и оппозицией в Беларуси.

Глава Госдепа США Майкл Помпео призвал власти Беларуси прекратить насилие над гражданами, протестующими против фальсификации результатов выборов президента страны.

Комитет по иностранным делам Сейма Литвы принял заявление, в котором предложил не признавать Александра Лукашенко законным президентом Беларуси.