Протесты в Беларуси: верховный комиссар ООН по правам человека осудила применение силы властями
12 августа, 2020, 21:54
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет осудила применение силы властями во время протестов в Беларуси
Об этом сообщает НВ со ссылкой на Globalnews.
По ее словам, силовики применили резиновые пули, водометы и светошумовые гранаты.
"Согласно сообщениям, за последние три дня было задержано около 6 тысяч человек, включая прохожих, а также несовершеннолетних, что свидетельствует о тенденции массовых арестов, является явным нарушением международных стандартов в области прав человека", - заявила Бачелет.
Она призывает освободить всех задержанных и расследовать злоупотребления властью.
- Напомним, президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.
- Премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал к внеочередному саммиту ЕС из-за ситуации в Беларуси.
- Президент Литвы Гитанас Науседа призвал ЕС обсудить санкции против Беларуси.
- Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что Польша готова быть посредником между властью и оппозицией в Беларуси.
- Глава Госдепа США Майкл Помпео призвал власти Беларуси прекратить насилие над гражданами, протестующими против фальсификации результатов выборов президента страны.
- Комитет по иностранным делам Сейма Литвы принял заявление, в котором предложил не признавать Александра Лукашенко законным президентом Беларуси.
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