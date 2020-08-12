Протесты в Беларуси: Украина осуждает насилие и призывает освободить задержанных, - Кулеба

12 августа, 2020, 15:44

Министерство иностранных дел Украины осудило насилие в Беларуси, призывает освободить задержанных и начать диалог между сторонами

Об этом рассказал министр Дмитрий Кулеба в интервью НВ, передает УП .

"Мы осуждаем насилие, призываем к освобождению задержанных и призываем к диалогу. Для Украины право на мирный протест является неотъемлемой частью политической и общественной жизни, поэтому мы имеем большой опыт и можем уже сейчас сказать, что отсутствие диалога приводит к обострению противостояния, обострение ослабляет страну, и этим ослаблением всегда пользуются внешние игроки", - сказал он.

Кулеба отметил, что Россия заинтересована в ослаблении страны, поэтому он пожелал "выйти на путь диалога и найти общественный баланс, который оставит Беларусь сильной, суверенной и независимой".

Министр сказал, что "Украина пока не давала официальную оценку выборов", поскольку пока "внимательно отслеживает ситуацию".

14 августа Совет Евросоюза проведет внеочередное заседание, на котором, в частности, поднимут вопрос выборов президента и протестов в Беларуси.