Протесты в Беларуси: Украина осуждает насилие и призывает освободить задержанных, - Кулеба
Об этом рассказал министр Дмитрий Кулеба в интервью НВ, передает УП .
"Мы осуждаем насилие, призываем к освобождению задержанных и призываем к диалогу. Для Украины право на мирный протест является неотъемлемой частью политической и общественной жизни, поэтому мы имеем большой опыт и можем уже сейчас сказать, что отсутствие диалога приводит к обострению противостояния, обострение ослабляет страну, и этим ослаблением всегда пользуются внешние игроки", - сказал он.
Кулеба отметил, что Россия заинтересована в ослаблении страны, поэтому он пожелал "выйти на путь диалога и найти общественный баланс, который оставит Беларусь сильной, суверенной и независимой".
Министр сказал, что "Украина пока не давала официальную оценку выборов", поскольку пока "внимательно отслеживает ситуацию".
- 14 августа Совет Евросоюза проведет внеочередное заседание, на котором, в частности, поднимут вопрос выборов президента и протестов в Беларуси.
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