Прокуратура АР Крым объявила подозрение экс-судье, который выносил приговор политзаключенному Ильми Умерову
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК
"Прокуратура автономии сообщила о подозрении бывшему судье Симферопольского районного суда АР Крым в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет", - говорится в сообщении.
В ходе расследования установлено, что судья после оккупации полуострова в 2014 году перешел на службу к оккупанту, способствовал становлению и укреплению администрации.
Он незаконно приговорил к двум годам лишения свободы одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа.
Подозреваемый объявлен в розыск.
По данным СМИ, речь идет об Андрее Кулешове, который вынес приговор заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову.
- 27 сентября 2017 года подконтрольной Кремлю суд в Крыму приговорил заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова к двум годам колонии-поселения, запретив ему на два года общественную деятельность.
- Уголовное дело против Умерова было возбуждено в 2016 году по статье 280.1 Уголовного кодекса России (публичные призывы к сепаратизму).
- 25 октября 2017 года Россия освободила заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова и передала их Турции.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
Читайте также
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-