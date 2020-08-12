Прокуратура АР Крым объявила подозрение экс-судье, который выносил приговор политзаключенному Ильми Умерову

12 августа, 2020, 22:34

Прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о подозрении бывшему судье, который выносил приговор одному из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа и политзаключенному Ильми Умерову

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК

"Прокуратура автономии сообщила о подозрении бывшему судье Симферопольского районного суда АР Крым в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет", - говорится в сообщении.

В ходе расследования установлено, что судья после оккупации полуострова в 2014 году перешел на службу к оккупанту, способствовал становлению и укреплению администрации.

Он незаконно приговорил к двум годам лишения свободы одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа.

Подозреваемый объявлен в розыск.

По данным СМИ, речь идет об Андрее Кулешове, который вынес приговор заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову.

27 сентября 2017 года подконтрольной Кремлю суд в Крыму приговорил заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова к двум годам колонии-поселения, запретив ему на два года общественную деятельность.

Уголовное дело против Умерова было возбуждено в 2016 году по статье 280.1 Уголовного кодекса России (публичные призывы к сепаратизму).

25 октября 2017 года Россия освободила заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова и передала их Турции.