 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПрезидент Литвы предложил план урегулирования кризиса в Беларуси

Президент Литвы предложил план урегулирования кризиса в Беларуси


фото: reuters
Президент Литвы Гитанас Науседа предложил план из трех пунктов, призванный найти решение политического кризиса в Беларуси

Предложение Науседа озвучил на пресс-конференции в среду, сообщает 15min.lt.

"Ситуация в Беларуси по-прежнему вызывает большую обеспокоенность. Продолжает проливаться кровь, люди продолжают преследовать, а журналистов сажают в тюрьмы. Мы как соседняя страна вместе с другими странами региона ищем пути выхода из этого кризиса", - сказал Науседа.

Он представил план из трех пунктов, который мог бы помочь урегулированию ситуации в Беларуси.

Во-первых, власти Беларуси должна прекратить применение силы против своих граждан и обострение ситуации.

Во-вторых, она должна освободить несколько тысяч задержанных тгромадян.

В-третьих - белорусская власть должна восстановить диалог со своим гражданским обществом, создав Национальный совет в составе представителей правительства и гражданского общества.

Науседа заверил, что президенты Польши и Латвии поддерживают эту инициативу и готовы быть посредниками в переговорах.

Он подчеркнул, что ситуация в Беларуси должна быть решена мирным путем. Но если потребуется, есть альтернатива санкций.

"Если эта инициатива не будет принята, конечно же, может быть так, что останутся другие альтернативы, о которых сейчас говорят и в Литве, и в ЕС. Я говорю в том числе и о санкциях - как на уровне ЕС, так и о национальных", - сказал Науседа.

Накануне комиссия по иностранным делам Сейма Литвы приняла заявление, в котором назвала выборы в Беларуси сфальсифицированными и предложила не признавать Александра Лукашенко законным президентом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 августа, 2020 среда

больше новостей

12 августа, 2020 среда

11 августа, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать