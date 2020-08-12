Президент Литвы предложил план урегулирования кризиса в Беларуси

12 августа, 2020, 18:05

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил план из трех пунктов, призванный найти решение политического кризиса в Беларуси

Предложение Науседа озвучил на пресс-конференции в среду, сообщает 15min.lt.

"Ситуация в Беларуси по-прежнему вызывает большую обеспокоенность. Продолжает проливаться кровь, люди продолжают преследовать, а журналистов сажают в тюрьмы. Мы как соседняя страна вместе с другими странами региона ищем пути выхода из этого кризиса", - сказал Науседа.

Он представил план из трех пунктов, который мог бы помочь урегулированию ситуации в Беларуси.

Во-первых, власти Беларуси должна прекратить применение силы против своих граждан и обострение ситуации.

Во-вторых, она должна освободить несколько тысяч задержанных тгромадян.

В-третьих - белорусская власть должна восстановить диалог со своим гражданским обществом, создав Национальный совет в составе представителей правительства и гражданского общества.

Науседа заверил, что президенты Польши и Латвии поддерживают эту инициативу и готовы быть посредниками в переговорах.

Он подчеркнул, что ситуация в Беларуси должна быть решена мирным путем. Но если потребуется, есть альтернатива санкций.

"Если эта инициатива не будет принята, конечно же, может быть так, что останутся другие альтернативы, о которых сейчас говорят и в Литве, и в ЕС. Я говорю в том числе и о санкциях - как на уровне ЕС, так и о национальных", - сказал Науседа.

Накануне комиссия по иностранным делам Сейма Литвы приняла заявление, в котором назвала выборы в Беларуси сфальсифицированными и предложила не признавать Александра Лукашенко законным президентом.

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