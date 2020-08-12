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Espreso.tvОбществоПравительство выделило более 9 млн грн помощи семьям военных, погибших или получивших инвалидность в боевых действиях на Донбассе

Правительство выделило более 9 млн грн помощи семьям военных, погибших или получивших инвалидность в боевых действиях на Донбассе


фото: pressjfo.news
Кабинет министров выделил более 9 млн грн на помощь семьям погибших на войне в Донбассе и военным, получившим инвалидность

Об этом сообщает РБК-Украина.

Правительство выделило 9 млн 267 тыс грн для предоставления помощи. Единовременное пособие получат члены семей пяти человек, погибших во время АТО, и пять бойцов АТО, которые получили инвалидность во время боевых действий.

Средства выделили Министерству по делам ветеранов.

До 15 октября ведомство обязали отчитаться по средствам.

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