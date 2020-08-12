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Espreso.tvЭкономикаПравительство передало Фонду госимущества около 200 госпредприятий

Правительство передало Фонду госимущества около 200 госпредприятий


фото: glavcom
Кабинет министров принял проект распоряжения о передаче в управление Фонда государственного имущества около 200 государственных предприятий

Соответствующий проект распоряжения Кабинет министров принял на заседании.

Согласно тексту документа, Кабмин передал Фонду госимущества целостные имущественные комплексы и полномочия по управлению корпоративными правами государства госпредприятий и учреждений, а также определил Фонд госимущества уполномоченным органом их управления.

Однако, по предложению вице-премьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского из перечня были исключены 19 госпредприятий.

Кроме того, по предложению Минэнеро из перечня исключены госпредприятия "Львовуголь", "Шахта "Надежда", "Лисичанскуголь" и "Укрэнерготруд".

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