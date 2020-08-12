Правительство передало Фонду госимущества около 200 госпредприятий
Соответствующий проект распоряжения Кабинет министров принял на заседании.
Согласно тексту документа, Кабмин передал Фонду госимущества целостные имущественные комплексы и полномочия по управлению корпоративными правами государства госпредприятий и учреждений, а также определил Фонд госимущества уполномоченным органом их управления.
Однако, по предложению вице-премьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского из перечня были исключены 19 госпредприятий.
Кроме того, по предложению Минэнеро из перечня исключены госпредприятия "Львовуголь", "Шахта "Надежда", "Лисичанскуголь" и "Укрэнерготруд".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
Читайте также
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-