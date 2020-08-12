Правительство отменило обязательства поставщиков сохранять страховой запас газа

12 августа, 2020, 14:05

Кабмин принял постановление, согласно которому поставщики природного газа создают страховой запас в размере ноль процентов запланированных объемов поставки

Правительство приняло соответствующий проект постановления на заседании 12 августа.

"Установить, что в 2020 году поставщики природного газа создают страховой запас природного газа в размере ноль процентов запланированных месячных объемов поставки поставщиком природного газа потребителям на следующий месяц", - говорится в тексте проекту постановления.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, в соответствии с действующим законодательством Украины, поставщики обязаны создавать страховой запас природного газа, размер которого устанавливается ежегодно Кабмином на одинаковом уровне для всех поставщиков.

Отмечается, что принятие постановления будет способствовать уменьшению финансовой нагрузки на поставщиков природного газа в, в свою очередь, приведет к нормальному функционированию свободного рынка природного газа.

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