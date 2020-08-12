Полуфинал Лиги Европы: лидер "Интера" может пропустить матч против "Шахтера"
12 августа, 2020, 22:22
Футболист миланского "Интера" Алексис Санчес может пропустить полуфинал Лиги Европы против донецкого "Шахтера"
Об этом сообщает официальный сайт "Интера".
Алексис Санчес получил повреждение в четвертьфинальном матче Лиги Европы против леверкузенского "Байера" (2:1). Сроки восстановления пока не сообщаются.
В нынешнем сезоне на счету чилийца 31 матч, в которых он забил 4 мяча и отдал 10 результативных передач.
Полуфинальный матч Лиги Европы "Интер" - "Шахтер" состоится в следующий понедельник, 17 августа.
- 10 августа миланский "Интер" победил леверкузенский "Байер" и вышел в полуфинал Лиги Европы УЕФА.
- В параллельном матче МЮ победил "Копенгаген" и также вышел в полуфинал.
- 11 августа донецкий "Шахтер" уверенно победил швейцарский "Базель" со счетом 4:1 и вышел в полуфинал Лиги Европы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
Читайте также
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-