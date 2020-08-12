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Espreso.tvСпортПолуфинал Лиги Европы: лидер "Интера" может пропустить матч против "Шахтера"

Полуфинал Лиги Европы: лидер "Интера" может пропустить матч против "Шахтера"


фото: Getty Images
Футболист миланского "Интера" Алексис Санчес может пропустить полуфинал Лиги Европы против донецкого "Шахтера"

Об этом сообщает официальный сайт "Интера".

Алексис Санчес получил повреждение в четвертьфинальном матче Лиги Европы против леверкузенского "Байера" (2:1). Сроки восстановления пока не сообщаются.

В нынешнем сезоне на счету чилийца 31 матч, в которых он забил 4 мяча и отдал 10 результативных передач.

Полуфинальный матч Лиги Европы "Интер" - "Шахтер" состоится в следующий понедельник, 17 августа.

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