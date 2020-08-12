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Espreso.tvСпортПобедитель боя Тайсон - Джонс получит чемпионский пояс

Победитель боя Тайсон - Джонс получит чемпионский пояс


фото: Getty Images
Победитель выставочного боя между Майком Тайсоном и Роем Джонсом получит чемпионский пояс

Об этом сообщает TMZ.

По информации издания победитель выставочного боя между 54-летним экс-чемпионом мира в супертяжелом весе Майком Тайсоном и бывшим обладателем титулов в пяти весовых категориях 51-летним Роем Джонсом получит специальный пояс.

WBC (Всемирный боксерский совет), WBO (Всемирная боксерская организация), WBA (Всемирная боксерская ассоциация) или IBF (Международная боксерская федерация) изготовит к поединку специальный пояс.

Несмотря на выставочный статус боя, судьи определят победителя, если поединок не закончится досрочно.

Поединок между Тайсоном и Джонсом состоится 28 ноября в Лос-Анджелесе.

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