Победитель боя Тайсон - Джонс получит чемпионский пояс

12 августа, 2020, 10:20

Победитель выставочного боя между Майком Тайсоном и Роем Джонсом получит чемпионский пояс

Об этом сообщает TMZ.

По информации издания победитель выставочного боя между 54-летним экс-чемпионом мира в супертяжелом весе Майком Тайсоном и бывшим обладателем титулов в пяти весовых категориях 51-летним Роем Джонсом получит специальный пояс.

WBC (Всемирный боксерский совет), WBO (Всемирная боксерская организация), WBA (Всемирная боксерская ассоциация) или IBF (Международная боксерская федерация) изготовит к поединку специальный пояс.

Несмотря на выставочный статус боя, судьи определят победителя, если поединок не закончится досрочно.

Поединок между Тайсоном и Джонсом состоится 28 ноября в Лос-Анджелесе.

11 августа стало известно, что бой американских боксеров-ветеранов Майка Тайсона и Роя Джонса перенесен с сентября на ноябрь .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb