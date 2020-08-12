Победитель боя Тайсон - Джонс получит чемпионский пояс
Об этом сообщает TMZ.
По информации издания победитель выставочного боя между 54-летним экс-чемпионом мира в супертяжелом весе Майком Тайсоном и бывшим обладателем титулов в пяти весовых категориях 51-летним Роем Джонсом получит специальный пояс.
WBC (Всемирный боксерский совет), WBO (Всемирная боксерская организация), WBA (Всемирная боксерская ассоциация) или IBF (Международная боксерская федерация) изготовит к поединку специальный пояс.
Несмотря на выставочный статус боя, судьи определят победителя, если поединок не закончится досрочно.
Поединок между Тайсоном и Джонсом состоится 28 ноября в Лос-Анджелесе.
- 11 августа стало известно, что бой американских боксеров-ветеранов Майка Тайсона и Роя Джонса перенесен с сентября на ноябрь .
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