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Espreso.tvКультураПервый фестиваль импровизаций состоится во Львове

Первый фестиваль импровизаций состоится во Львове


фото: 032.ua
Ежедневно, с 14 по 16 августа, во Дворце Гната Хоткевича художники и художницы будут говорить об импровизации и практиковать ее

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Мгновенное искусство продемонстрируют в пяти направлениях: театр, танец, музыка, литература, визуальное искусство. Программа разделена на две части. Днем читать лекции и показывать мастер-классы. Попасть сюда можно бесплатно, но по предварительной регистрации. Вечером же будут перформансы от известных мастеров импровизации в своем ремесле, на которые нужно приобрести билеты. Одними из участников действа станут культуролог Оксана Дармориз, актер театра и кино Ярослав Федорчук, руководитель инклюзивного театра Ульяна Рой, арттерапевтка Зоряны Базилевич и др. Хедлайнерами вечерних программ будут коллективы "Contemporary dance space & friends", "Гравицапа", "Ma3gum", а также такие известные исполнители, как Марк Токарь и Александр Пилипенко.

Координатор и автор идеи фестиваля Диана Игнатенко отмечает, что Фестиваль мгновенного искусства - это о взаимодействии между художниками и зрителями, которые не просто смотрят представление, а берут в нем участие, непосредственно находятся на сцене и могут творить вместе с профессионалами.

Посмотреть программу фестиваля можно по призванию .

 

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