Ощадбанк выиграл суд у российского Сбербанка по использованию торговой марки: разбирательство длилось более четырех лет
Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка.
"Ощадбанк выиграл дело, рассмотрение которого длилось более четырех лет! Во время судебного разбирательства проведены три экспертизы, рассмотрено более 100 ходатайств сторон. Представители Сбербанка России пытались убедить суд в том, что регистрация Сбербанком торговой марки" "СБЕРБАНК" на территории Украины нарушила права Сбербанка России", - говорится в сообщении.
При этом, отметили в банке, при процессуальном противостоянии Ощадбанк собрал и предоставил все необходимые и допустимые доказательства в подтверждение необоснованности требований истца.
"Апелляционная инстанция согласилась с аргументированной и убедительной позицией представителей Ощадбанка и отказала в удовлетворении иска Сбербанка России", - подчеркнули в пресс-служба.
По словам председателя правления Ощадбанка Андрея Пышного, победа в этом деле является важным этапом в истории защиты банком своих прав интеллектуальной собственности в основном судебном деле, которое касается запрета российскому Сбербанку незаконно использовать фирменное наименование "СБЕРБАНК" на территории Украины, ведь это свидетельство исторически зарегистрировано за Ощадбанком.
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