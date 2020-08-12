Он постоянно с нами разговаривает, - лидер "Динамо" о работе с Луческу
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
Буяльский признался, что румынский специалист постоянно разговаривает с футболистами.
"С Мирчей Луческу диалог есть, он постоянно с нами разговаривает, спрашивает наше мнение, интересуется. Любой новый тренер, который приходит в команду, все меняет под себя и под свое видение. Поэтому сейчас Луческу все делает согласно своим представлениям и взглядам. Он хочет донести нам свои идеи и требования, которые мы должны выполнять на футбольном поле и вне его. Он говорит во время тренировок, зовет к себе после занятий, спрашивает о самочувствии и прочее. К себе лично он не вызвал, поскольку в команде много людей, он пока со всеми знакомится и привыкает", - рассказал хавбек.
В прошлом сезоне 27-летний Виталий Буяльский провел 37 матчей, забил 11 мячей и отдал 7 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость полузащитника составляет 2,8 млн евро.
- В ноябре 2019-го Буяльский рассказал, что если бы не футбол, то пошел бы работать на завод.
- 11 августа стало известно, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу хочет видеть в команде сына обладателя "Золотого мяча" бразильца Ривалдо.
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