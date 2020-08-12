Он постоянно с нами разговаривает, - лидер "Динамо" о работе с Луческу

12 августа, 2020, 16:53

Атакующий полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский рассказал, что изменилось после назначения Мирчи Луческу главным тренером киевлян

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Буяльский признался, что румынский специалист постоянно разговаривает с футболистами.

"С Мирчей Луческу диалог есть, он постоянно с нами разговаривает, спрашивает наше мнение, интересуется. Любой новый тренер, который приходит в команду, все меняет под себя и под свое видение. Поэтому сейчас Луческу все делает согласно своим представлениям и взглядам. Он хочет донести нам свои идеи и требования, которые мы должны выполнять на футбольном поле и вне его. Он говорит во время тренировок, зовет к себе после занятий, спрашивает о самочувствии и прочее. К себе лично он не вызвал, поскольку в команде много людей, он пока со всеми знакомится и привыкает", - рассказал хавбек.

В прошлом сезоне 27-летний Виталий Буяльский провел 37 матчей, забил 11 мячей и отдал 7 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость полузащитника составляет 2,8 млн евро.