Оккупанты трижды нарушили перемирие в зоне ООС: осуществили два обстрела и установили запретную мину
12 августа, 2020, 18:14
В зоне ООС на Донбассе оккупанты трижды нарушили режим перемирия
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
У Марьинки и Южного отмечено несколько неприцельных автоматических очередей врага из стрелкового оружия.
Еще один факт провокации зафиксировано неподалеку Красногоровки. На этом участке с помощью ручного противотанкового гранатомета противник совершил минирование местности одной противопехотной миной ПОМ-2, которая запрещена Оттавской конвенцией.
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