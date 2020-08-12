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Espreso.tvОбществоОккупанты трижды нарушили перемирие в зоне ООС: осуществили два обстрела и установили запретную мину

Оккупанты трижды нарушили перемирие в зоне ООС: осуществили два обстрела и установили запретную мину


фото: reuters
В зоне ООС на Донбассе оккупанты трижды нарушили режим перемирия

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

У Марьинки и Южного отмечено несколько неприцельных автоматических очередей врага из стрелкового оружия.

Еще один факт провокации зафиксировано неподалеку Красногоровки. На этом участке с помощью ручного противотанкового гранатомета противник совершил минирование местности одной противопехотной миной ПОМ-2, которая запрещена Оттавской конвенцией.

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