Оккупанты трижды нарушили перемирие в зоне ООС: осуществили два обстрела и установили запретную мину

12 августа, 2020, 18:14

В зоне ООС на Донбассе оккупанты трижды нарушили режим перемирия

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

У Марьинки и Южного отмечено несколько неприцельных автоматических очередей врага из стрелкового оружия.

Еще один факт провокации зафиксировано неподалеку Красногоровки. На этом участке с помощью ручного противотанкового гранатомета противник совершил минирование местности одной противопехотной миной ПОМ-2, которая запрещена Оттавской конвенцией.