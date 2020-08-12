Официальный курс: доллар продолжает дешеветь

12 августа, 2020, 09:49

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 12 августа 2020 года на отметке 27,5982 грн/$

Об этом говорится на сайте НБУ.

По состоянию на 11 августа курс составлял 27,60 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 12 августа установлен на уровне 32,56 грн / евро. По состоянию на 11 августа курс составлял 32,45 грн / евро.

На наличном рынке 11 августа станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,58, продают - по 27,65 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27 до 28 грн / $, продажи - в пределах 27,58-29,50 грн / $.

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