Недалеко от центра Львова возник крупный пожар. Мэр заявил о поджоге

12 августа, 2020, 18:47

В среду, 12 августа, во Львове произошло возгорание здания вблизи трамвайного депо и помещений ЛКП "Львовэлектротранс". Здание проблемное, вокруг него продолжаются судебные процессы

Пресс-служба Львовского городского совета сообщает, что на месте работают подразделения ГСЧС, туда приехал мэр Львова Андрей Садовый и его заместитель Андрей Москаленко.

"Приехал начальник управления чрезвычайных ситуаций Кагитин. По состоянию на 14:35 пожар локализован. Еще надо ребятам поработать часа два, чтоб была гарантия, что все безопасно", - сказал Садовый.

Мэр Львова отметил, что пожар является стимулом определиться с юридическим статусом объекта и допустил возможность поджога.

"Горит здание, которое является самостроем, но есть юридические противоречия. Это стимул для нас в дальнейшем четко определить судьбу этой локации. Здесь должно быть качественное общественное пространство для людей. Я думаю, что это был поджог. Цель - это уже полиция выясняет , но я бы очень хотел, чтобы нашли и наказали тех, кто такие вещи делает", - сказал Садовый.

Причины возгорания выясняются.

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