Недалеко от центра Львова возник крупный пожар. Мэр заявил о поджоге
Пресс-служба Львовского городского совета сообщает, что на месте работают подразделения ГСЧС, туда приехал мэр Львова Андрей Садовый и его заместитель Андрей Москаленко.
"Приехал начальник управления чрезвычайных ситуаций Кагитин. По состоянию на 14:35 пожар локализован. Еще надо ребятам поработать часа два, чтоб была гарантия, что все безопасно", - сказал Садовый.
Мэр Львова отметил, что пожар является стимулом определиться с юридическим статусом объекта и допустил возможность поджога.
"Горит здание, которое является самостроем, но есть юридические противоречия. Это стимул для нас в дальнейшем четко определить судьбу этой локации. Здесь должно быть качественное общественное пространство для людей. Я думаю, что это был поджог. Цель - это уже полиция выясняет , но я бы очень хотел, чтобы нашли и наказали тех, кто такие вещи делает", - сказал Садовый.
Причины возгорания выясняются.
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