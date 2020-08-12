НБУ планирует повысить уровень киберзащиты при переводе средств

12 августа, 2020, 13:32

Национальный банк Украины планирует повысить уровень информационной безопасности и киберзащиты при безналичных расчетах

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, регулятор намерен установить четкие требования к участникам платежного рынка по построению системы защиты информации и кибербезопасности, а также порядку действий при обнаружении кибератак, которые снижают надежность функционирования платежных систем.

"Такие новации содержит проект постановления Правления Национального банка Украины об утверждении Положения" О защите информации и киберзащита в платежных системах ", что предлагается для общественного обсуждения", - говорится в сообщении.

Новые требования предусматривают, в частности, внедрение риск-ориентированного подхода к защите информации в зависимости от суммы возможных убытков, установление требования к использованию средств защиты информации, определения политики управления доступом, содействие минимизации мошенническим операциям и инцидентов во время перевода средств, предотвращения нарушения непрерывности деятельности субъектов ' объектов перевода средств, а также повышение защиты пользователей платежных услуг.

Отмечается, что новые требования будут распространяться на созданные резидентами Украины организации платежных систем и их участников-резидентов, а также операторов услуг платежной инфраструктуры.

В пресс-службе добавили, что замечания и предложения по проекту постановления принимаются до 7 сентября 2020 на почтовый и электронные адреса НБУ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb