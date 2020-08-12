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Espreso.tvЭкономикаНАБУ вручило подозрения пяти должностным лицам по делу о хищении природного газа на 730 млн грн

НАБУ вручило подозрения пяти должностным лицам по делу о хищении природного газа на 730 млн грн


фото: bbc
НАБУ объявили о подозрении пяти лицам по завладению природным газом НАК "Нафтогаз" стоимостью более 729,8 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Согласно сообщению 1 августа детективы НАБУ по процессуальному руководству прокуроров САП сообщили пяти лицам о подозрении в завладении газом НАК "Нафтогаз Украины" стоимостью более 729,8 млн грн.

По информации НАБУ, это второй эпизод совершения этими лицами аналогичного преступления: дело о хищении газа на 1,4 млрд грн слушается в суде с декабря 2019 года.

"Таким образом, общая сумма хищений по двум эпизодам составляет более 2,1 млрд грн", - отметили в пресс-служба.

В ведомстве отметили, что двое подозреваемых - бывшие директора компаний "Энергия-Новый Раздел" и "Энергия-Новояворовск", также подозреваются бывший технический директор компании "Энергия-Новый Раздел" и финансовый директор компании "Энергия-Новый Раздел" и "Энергия-Новояворовск", а также физическое лицо-организатор схемы, советник директора компании "Энергия".

По данным следствия, директора предприятий-владельцев Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ (Львовская обл.) в течение 2016-2017 годов заключили ряд соглашений о закупке в НАК "Нафтогаз Украины" природного газа для производства тепловой энергии населению. Для удешевления тепла для этой категории потребителей, НАК поставлял ТЭЦ газ по существенно более низким рыночным ценам.

Отмечается, что в результате этих действий прибыльность производства электричества этими ТЭЦ превысила 60% (против 3-5% заложенных в тариф Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП). Таким образом, по мнению детективов НАБУ, ТЭЦ получили сверхприбыли, сопоставимые с размером ущерба, причиненного НАК «Нафтогаз Украины» в результате реализации коррупционной схемы.

"Согласно выводам экспертиз, в 2016-2017 годах участники преступления организовали завладение 151,8 млн куб. м природного газа в пользу ООО" Энергия-Новый Раздел "и ООО" Энергия - Новояворовск ". В результате НАК« Нафтогаз Украины »нанесен ущерб в размере 729,8 млн грн ", - отметили в НАБУ.

В пресс-службе отметили, что досудебное расследование этих фактов детективы НАБУ осуществляют с июня 2018 года.

В ведомстве также отметили, что в декабре 2019 года прокурор САП направил в суд дело о завладении более 300 млн куб. м природного газа НАК «Нафтогаз Украины». Сейчас рассмотрение дела находится на стадии предварительного судебного заседания. В рамках расследования на целостные имущественные комплексы «Новороздольска ТЭЦ» и «Новояворовск ТЭЦ» наложен арест.

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