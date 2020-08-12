На Закарпатье продолжаются международные соревнования по парапланерному спорту

12 августа, 2020, 18:45

В этом году традиционный международный Кубок Карпат 2020 Borzhava Forever происходит уже в десятый раз

Соревнования пройдут с 8 по 16 августа на горе Гимба в Межгорском районе, рассказала корреспонденту "Еспресо.Захид" организатор и директор соревнований Божена Баган.

"В этом году на участие в соревновании согласились на международном сайте регистрации около 120 участников из 20 стран мира. Но из-за карантина приехать смогли только 42. В основном они из Украины, но также приехали два наши постоянные друзья из Польши и Беларуси", - сообщила организатор.

Несмотря на обстоятельства, соревнования проходят полноценно в нескольких номинациях для разного типа "крыльев", в частности для спортивных и фан (начинающие). Также отдельно для женщин, командные соревнования и общий зачет.

Сейчас Кубок Карпат Borzhava Forever отвечает всем международным стандартам, а когда-то это был просто турнир единомышленников-парапланеристов.

"Я занимаюсь организацией этих соревнований с 2010 года. Подобный турнир был и раньше, но он проходил в другом формате и немного в другой части Боржавы. Сначала это была скорее встреча единомышленников. А мы уже начали делать его европейском уровне: резервировать воздушное пространство в РДЦ, печатать карты, делать сувениры, печатать футболки", - рассказала Божена Баган.

Хоть спасатели и утверждают, что с участниками не имеют особых хлопот, а "параплан считается самым надежным и безопасным летательным аппаратом", но все же на соревнованиях очень серьезно подходят к безопасности. "У нас есть договоренности со спасателями, медиками и военными. Специалисты ГСЧС дежурят на горе и внизу. И в случае чрезвычайного происшествия они находят пилота, оказывают ему помощь и, при необходимости, отвозят в Межгорную или Воловецкую районные больницы. Также при необходимости вылетает военный вертолет. К счастью, в этом году у нас все спокойно.

Все пилоты оснащены радиостанциями, есть частота безопасности и в случае чего можно сразу сообщить о проблемах, также пилоты могут общаться между собой и корректировать движение", - отметила парапланеристка.

Эти соревнования традиционно проводятся на горе Гимба, что очень удобно для участников, ведь здесь действует подъемник. Также в с. Пилипец есть развитая инфраструктура для приема большого количества участников. В этом году они разместились в гостинице "Шепот Карпат", где также расположена база соревнований.