На Ривненщине обнаружили семь новых памятников археологии: древнейшему больше 10 тыс. лет

12 августа, 2020, 18:50

Сразу семь объектов археологии вскоре пополнят перечень нововыявленных памяток Ривненской области.

Об этом сообщает Научно-исследовательский центр "Спасательная археологическая служба" Института археологии НАН Украины.

Среди находок - два поселения энеолита и эпохи бронзы, которым более пять тысяч лет. Они расположены вблизи сел Ходосы и Хотин Ривненского района.

"Памятники обнаружили при обследовании территории, отведенной под строительство нового участка северного обхода города Ривне - от села Хотин до автодороги Р-05. Все семь объектов являются очень интересными и могут существенно дополнить информацию о древнейшей истории этого региона", - рассказал директор НИЦ "Спасательная археологическая служба" Олег Осаульчук.

На одной из достопримечательностей вблизи села Шпанов ученые натолкнулись на объекты, которым более 10 тысяч лет: это изделия из кремня, в том числе и орудия труда. На сегодня в области, как и в Украине в целом, исследовано не много памятников этого периода. Наиболее поздние артефакты на этом же объекте датируются XIX в. и рассказывают нам об относительно недавней истории.

О результатах исследований археологи сообщили в Министерство культуры Украины, которое рекомендовало внести все объекты в список нововыявленных памяток и выполнить превентивные археологические раскопки на древних поселениях в пределах полосы отвода под дорогу. Соответствующее обращение направлено в местный орган охраны культурного наследия - управление культуры и туризма Ривненской ОГА.

По словам археолога Алексея Войтюка - заведующего отделом древней истории и археологии Ривненского областного краеведческого музея, впервые за много лет список нововыявленных памятников археологии Ривненщины пополнится группой из нескольких памяток на относительно небольшой площади.

"Все объекты должны быть изучены перед строительством дороги, как того требует закон. Каждый из них является исключительно интересным. Возможно, мы узнаем то, что полностью изменит наши представления о прошлом нашего региона", - говорит Алексей Войтюк.

Территорию, отведенную под строительство нового участка северного обхода города Ривне, в 2019 году совместно с местными учеными обследовала экспедиция Научно-исследовательского центра "Спасательная археологическая служба" Института археологии НАН Украины. Заказчиком работ было частное предприятие "Научно-производственная фирма "Мостопроект" за средства Службы автомобильных дорог в Ривненской области.

Сейчас проходят переговоры со Службой автомобильных дорог в Ривненской области о финансировании памяткоохранных мероприятий. Чиновники уверяют, что археологи получат возможность исследовать те части древних поселений, которым грозит уничтожение.

Строительные работы на дороге сейчас активно продолжаются.