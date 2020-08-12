На ряде улиц Киева перекроют движение из-за съемок фильма Netflix с Ван Даммом

12 августа, 2020, 13:42

В августе на ряде улиц Киева ограничивать или перекрывать движение в связи со съемками фильма производства компании Netflix

Об этом говорится на сайте Киевской городской государственной администрации .

В частности, в связи со съемками перекрывать или ограничивать движение: 12 августа с 05:00 до 14:00 на улицах Сечевых Стрельцов и Гоголевской, с перекрытием улицы Гоголевской (в квартале от ул. Владимира Винниченко до ул. Сечевых Стрельцов) и с ограничением движения на улице Сечевых Стрельцов (в квартале от ул. Полтавской до ул. Гоголевской),

14 августа с 05:00 до 21:00 - на улице Константиновской (в квартале от ул. Заводской до ул. Оленивской и от ул. Заводской до ул. Юрковского), с перекрытием указанной улице,

17 августа по 05:00 до 18:00 - по улице Электриков (в квартале от ул. Заводской до переулка Электриков), с перекрытием указанной улице,

17 августа по 14:00 до 21:30 - на улице Промышленной, 4 (под Южным мостом), с перекрытием указанной улице,

18 августа с 05:00 до 14:00 - на улицах Сечевых Стрельцов и Гоголевской, с перекрытием улицы Гоголевской (в квартале от ул. Владимира Винниченко до ул. Сечевых Стрельцов) и с ограничением движения на улице Сечевых Стрельцов (в квартале от ул. Полтавской до ул. Гоголевской),

25 августа с 05:00 до 21:00 - на улице Ярославской (в квартале от ул. Набережно-Крещатицкая до ул. Почайнинской), с перекрытием указанной улице. Съемки художественного фильма продлятся с 10 августа по 26 сентября. Ответственность за подготовку и проведение съемок взял на себя организатор - общество с ограниченной ответственностью "Эппл ТРИ продакшнс". Организатор должен обеспечить соблюдение правил благоустройства, противоэпидемических требований и тому подобное. 31 июля министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что стримингова платформа Netflix впервые снимать фильм в Украине. Это будет комедийный боевик с участием актера Жан-Клода Ван Дама о политических интригах на государственном уровне "The Last Mercenary".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb