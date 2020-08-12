На "Ривнеазоте" проводят внеплановые проверки
О проверках сообщили на брифинге Ровенской облгосадминистрации.
Один из главных продуктов, который производит "Ривнеазот" - это селитра. Ее хранят на открытых площадках, в цехах, и на железнодорожном транспорте, загружают во время транспортировки.
Начальник управления информационной деятельности Александр Полищук отмечает, что вопрос актуален, учитывая взрыв селитры в Бейруте.
"Что касается мер безопасности предприятие имеет свой регламент. В последнее поручению премьер-министра Украины является провести внеплановую проверку на" Ривнеазоте ". К этому приступила Государственная служба чрезвычайных ситуаций, Гоструда и Национальная полиция. Проверка проверку проведут в сжатые сроки. Впоследствии, по ее последствиями, будет подробная информация о количестве веществ, которые хранятся и о мерах безопасности ", - сообщил заместитель главы Ровенской ОГА Игорь Тимошенко.
Добавим, что "Ривнеазот" - лидер Украины по производству известково-аммиачной селитры. Гранулированной аммиачной селитры здесь изготавливают 540 тыс тонн, а известково-аммиачной - 470 тыс. тонн.
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