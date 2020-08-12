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Espreso.tvОбществоНа Одесчине подтвердили случай сибирской язвы, - МОЗ

На Одесчине подтвердили случай сибирской язвы, - МОЗ

У жителя Одесской области обнаружили сибирскую язву

Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья при Минздраве.

Больной занимается скупкой и перепродажей животных. 3 августа у него повысилась температура, а на голени появился фурункул, превратившийся в язву. Мужчина обратился врачу только 7 августа, а 11 августа лаборатория методом ПЦР выделила ДНК сибирской язвы.

Специалисты принимают меры, чтобы не допустить распространения болезни.

Справка. Сибирская язва не передается от человека к человеку. Заражение человека сибирской язвой возникает вследствие проникновения возбудителя через поврежденную кожу или слизистые оболочки при уходе за больными животными, при обработке туш, снятии кожи и захоронении трупов погибших животных, при контакте с различными видами сырья, полученного от больных животных, при употреблении в пищу мяса больных животных и через укусы кровососущих насекомых.

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