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Espreso.tvОбществоНа Львовщине восстановят парк возле Поморянского замка

На Львовщине восстановят парк возле Поморянского замка


фото: mytravel.in.ua
На это местная власть выделит более 10 млн. Завершить реконструкцию парка, который является памятником садово-паркового искусства местного значения, должны до конца следующего года

Соответствующий тендер на реконструкцию было опубликовано на портале публичных закупок Prozorro .

Поморянский поселковый совет подписал договор с предприятием объединения граждан "Центр комплекс" на содержание и реконструкцию парка у Поморянского замка с 10,15 млн грн. Как отмечается в документации, подрядчик должен обустроить в парке новое освещение, проложить новую центральную и второстепенные дорожки, а также осуществить ряд ремонтных работ для оборудования канализации и водоснабжения. За эти же деньги у замка обустроят ставок, информационные стенды и беседки для отдыха.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен отремонтировать хозяйственное здание, расположенное на территории парка. Как отмечают в поселковом совете, там должны обустроить общественный туалет. Саму же территорию парка огородят.

Стоит добавить, что здание Поморянского замка и парк вокруг долгие годы находились в запущенном состоянии. Еще в 2018 году в замке обрушилась стена и крыша одного из корпусов. Тогда комиссия по вопросам культуры, историко-культурного наследия и туризма Львовского областного совета выделила 500 000 гривен на внеочередные работы для восстановления здания. В феврале этого года был согласован 3 миллиона гривен на восстановление башни замка.

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