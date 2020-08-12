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Espreso.tvОбществоНа Львовщине от коронавируса умер водитель "скорой помощи"

На Львовщине от коронавируса умер водитель "скорой помощи"


фото: Facebook Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
Марьян Сидор 30 лет вместе с парамедиками спасал жизни других

Об этом говорится в сообщении на Facebook Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

"В семье ЛОЦЕМД МК невосполнимая потеря - от COVID-19 сегодня умер наш коллега Сидор Марьян Антонович, 30 лет своей жизни отдавший служению людям, - сообщают из центра. - Работал водителем экстренной помощи на ПС-5 Львова. благодаря его труду спасены многие человеческие жизни. Марьяна Антоновича в тяжелом состоянии госпитализировали в Львовский региональный фтизиопульмонологический центр, где, несмотря на усилия врачей, наш коллега умер".

Работники областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф выразили искренние соболезнования родным и близким Марьяна Антоновича.

"К сожалению, COVID-19 не является мифом, выдумкой или тем, чем можно пренебречь. Вирус не выбирает, кого поражать, и в зоне риска каждый день находятся наши медики. Берегите себя и родных!" - добавили медики.

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