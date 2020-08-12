На Львовщине цифра инфицированных коронавирусом достигла 11308

12 августа, 2020, 09:49

По состоянию на утро во Львове и Львовской области подтверждены 11308 случаев инфицирования коронавирусом, из них в общем 310 - летальные

По вчерашние сутки лабораторные центры провели 1756 ПЦР-тестов. Следовательно, 166 - положительные. Среди них 53 львовянина, передает "Еспресо.Запад".

В целом, коронавирус обнаружен у 11308 человек, 310 человек умерли.За сутки умер 1 человек. В то же время в целом выздоровели 3040 пациентов. Еще почти 13,5 тыс.чел на Львовщине до сих пор находятся с подозрением на коронавирус.

За весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 7663 человека, госпитализированы - 1629, на амбулаторном лечении - 6034 человека, выписаны - 1438 человек. Сейчас в больнице находится 191 человек, из них в реанимации - 7 человек, на аппаратные ИВЛ - 2 человека.

В восьмой городской клинической больницы по состоянию на утро находится 79 пациентов, в первой городской клинической больнице - 73 пациента, в больнице скорой медицинской помощи - 117 пациентов.