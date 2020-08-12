МИД Украины выразил протест России из-за военных учений в оккупированном Крыму
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Министерство иностранных дел Украины считает проведение незаконных учений Черноморского флота РФ, начавшихся 10 августа в оккупированном Крыму "очередным свидетельством неприкрытого пренебрежения Российской Федерации нормами и принципами международного права"
"Украина осуждает противоправную демонстрацию Российской Федерацией ее "военной мощи", а также действия, направленные на дальнейшую милитаризацию временно оккупированных ею территорий Автономной Республики Крым и города Севастополь", - говорится в заявлении.
Министерству иностранных дел РФ передана соответствующая нота протеста.
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