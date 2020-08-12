МИД Украины выразил протест России из-за военных учений в оккупированном Крыму

12 августа, 2020, 15:58

Министерство иностранных дел Украины направило в МИД России ноту протеста в связи с проведением военных учений в Крыму

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Министерство иностранных дел Украины считает проведение незаконных учений Черноморского флота РФ, начавшихся 10 августа в оккупированном Крыму "очередным свидетельством неприкрытого пренебрежения Российской Федерации нормами и принципами международного права"

"Украина осуждает противоправную демонстрацию Российской Федерацией ее "военной мощи", а также действия, направленные на дальнейшую милитаризацию временно оккупированных ею территорий Автономной Республики Крым и города Севастополь", - говорится в заявлении.

Министерству иностранных дел РФ передана соответствующая нота протеста.