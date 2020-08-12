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Espreso.tvОбществоМИД Украины выразил протест России из-за военных учений в оккупированном Крыму

МИД Украины выразил протест России из-за военных учений в оккупированном Крыму


фото: defence-ua
Министерство иностранных дел Украины направило в МИД России ноту протеста в связи с проведением военных учений в Крыму

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Министерство иностранных дел Украины считает проведение незаконных учений Черноморского флота РФ, начавшихся 10 августа в оккупированном Крыму "очередным свидетельством неприкрытого пренебрежения Российской Федерации нормами и принципами международного права"

"Украина осуждает противоправную демонстрацию Российской Федерацией ее "военной мощи", а также действия, направленные на дальнейшую милитаризацию временно оккупированных ею территорий Автономной Республики Крым и города Севастополь", - говорится в заявлении.

Министерству иностранных дел РФ передана соответствующая нота протеста.

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