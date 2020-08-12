Мэр Днипра Филатов заявил об обысках СБУ у его заместителя и политтехнолога
12 августа, 2020, 17:10
У заместителя и политтехнолога городского головы Днипра Бориса Филатова прошли обыски
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Сегодня у нас снова были обыски СБУ. На квартирах у моего заместителя и, внимание... у моего политтехнолога", - отметил Филатов.
Мэр Днипра заметил, что следующим шагом, возможно, могут стать обыски в офисе партии "Пропозиция" и у него дома.
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