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Espreso.tvОбществоМэр Днипра Филатов заявил об обысках СБУ у его заместителя и политтехнолога

Мэр Днипра Филатов заявил об обысках СБУ у его заместителя и политтехнолога


фото: dsnews
У заместителя и политтехнолога городского головы Днипра Бориса Филатова прошли обыски

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня у нас снова были обыски СБУ. На квартирах у моего заместителя и, внимание... у моего политтехнолога", - отметил Филатов.

Мэр Днипра заметил, что следующим шагом, возможно, могут стать обыски в офисе партии "Пропозиция" и у него дома.

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