Лидера ячейки партии Шария в Житомире будут судить за хулиганство, - Нацкорпус
12 августа, 2020, 16:49
Представителя партии Шария в Житомире Сергея Никулина судить за нападение на человека и распыление слезоточивого газа
Об этом сообщил юрист Нацкорпуса Виктор Шендибило со ссылкой на решение Богунского районного суда, передает Цензор.НЕТ.
Статья 296 (часть 4) УК Украины, по которой будет вестись дело против Никулина, квалифицируется как "хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений". Она предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
- 22 июня около 14:00 двое неизвестных пришли в офис партии Шария, расположенный в торговом центре "Спорттовары" для "общения". Двое неизвестных зашли в помещение, после чего лидер житомирского отделения партии Шария Сергей Никулин попятился из того же помещения с газовым баллончиком в руке. В какой-то момент он применял баллончик и получил многочисленные удары руками и ногами.
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