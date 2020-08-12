Лидер "Шахтера" установил невероятное достижение в Лиге Европы
Об этом сообщает GracenoteLive в twitter.
11 августа в четвертьфинале Лиги Европы Тайсон забил гол в ворота швейцарского "Базеля" и помог "Шахтеру" победить 4: 1.
Бразилец стал первым футболистом в истории, который отмечался в семи различных сезонах этого турнира.
В шести сезонах Лиги Европы забивали француз Александр Ляказетт, голландец Джермейн Ленс и бразилец Ари.
Статистика ведется с сезона 2009/10, когда турнир изменил формат и название из Кубка УЕФА в Лигу Европы.
- Scoring in most different seasons of the Europa League (since 2009/10)- Gracenote Live (@GracenoteLive) August 11, 2020
- Taison (1)
- Alexandre Lacazette
- Jeremain Lens
- Ari #ShakhtarBasel #UEL
- 11 августа донецкий "Шахтер" уверенно победил швейцарский "Базель" со счетом 4: 1 и вышел в полуфинал Лиги Европы.
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