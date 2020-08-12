Лидер "Шахтера" установил невероятное достижение в Лиге Европы

12 августа, 2020, 08:48

Бразильский полузащитник "Шахтера" Тайсон стал первым футболистом в истории, забившим в семи различных сезонах Лиги Европы

Об этом сообщает GracenoteLive в twitter.

11 августа в четвертьфинале Лиги Европы Тайсон забил гол в ворота швейцарского "Базеля" и помог "Шахтеру" победить 4: 1.

Бразилец стал первым футболистом в истории, который отмечался в семи различных сезонах этого турнира.

В шести сезонах Лиги Европы забивали француз Александр Ляказетт, голландец Джермейн Ленс и бразилец Ари.

Статистика ведется с сезона 2009/10, когда турнир изменил формат и название из Кубка УЕФА в Лигу Европы.

- Scoring in most different seasons of the Europa League (since 2009/10)



- Taison (1)

- Alexandre Lacazette

- Jeremain Lens

- Ari #ShakhtarBasel #UEL - Gracenote Live (@GracenoteLive) August 11, 2020

11 августа донецкий "Шахтер" уверенно победил швейцарский "Базель" со счетом 4: 1 и вышел в полуфинал Лиги Европы.

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