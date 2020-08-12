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Espreso.tvСпортЛидер "Шахтера" установил невероятное достижение в Лиге Европы

Лидер "Шахтера" установил невероятное достижение в Лиге Европы


фото: Getty Images
Бразильский полузащитник "Шахтера" Тайсон стал первым футболистом в истории, забившим в семи различных сезонах Лиги Европы

Об этом сообщает GracenoteLive в twitter.

11 августа в четвертьфинале Лиги Европы Тайсон забил гол в ворота швейцарского "Базеля" и помог "Шахтеру" победить 4: 1.

Бразилец стал первым футболистом в истории, который отмечался в семи различных сезонах этого турнира.

В шести сезонах Лиги Европы забивали француз Александр Ляказетт, голландец Джермейн Ленс и бразилец Ари.

Статистика ведется с сезона 2009/10, когда турнир изменил формат и название из Кубка УЕФА в Лигу Европы.

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