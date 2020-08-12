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Espreso.tvОбществоЛьвовяне вспомнят местного пионера украинского кинематографа

Львовяне вспомнят местного пионера украинского кинематографа

Юлиан Дорош
фото: cinema.in.ua
Публике представят до сих пор неизвестную ленту Юлиана Дороша

16 августа в Национальном музее имени А. Шептицкого впервые презентуют (правда, учитывая карантин, лишь узкому кругу заинтересованных) недавно найденный фильм первого кинохудожника Галичины Юлиана Дороша - киноочерк о гуцульских мастерах, который автор снял и лично смонтировал в 1965-1971 годах.

Как подчеркнул в беседе с "Еспресо.Захид" инициатор львовского Фотомузея Роман Метельский, лента "Из народных источников" стала четвертой известной на сегодня лентой Юлиана Дороша. Пионер украинской кинематографии, который в 1938 году снял первый (и очень успешный) западноукраинский полнометражный фильм "До добра та краси" по сценарию Романа Купчинского и Василия Софронива (Левицкого), автор первого в Галичине украиноязычного учебника по фотоделу, оставивший после себя более 12 тысяч уникальных кадров (в частности - этнографических фото), Юлиан Дорош был одним из самых ярких художников межвоенного Львова.

Пленку с неизвестным фильмом обнаружили в квартире на улице Левицкого во Львове, где Юлиан Дорош прожил большую часть своей жизни и где впоследствии жил его сын, известный искусствовед Андрей Дорош. После смерти Андрея Дороша помещение перешло в собственность города с тем, что со временем его передадут под создание музея, но уже 11 лет воз и ныне там. Пленку недавно обнаружили в квартире после того, как родственники Дорошев пригласили сюда исследователей. За то, что фильм сейчас стал доступен, надо благодарить коллекционера кинотехники Игорю Ткачика и Романа Метельского.

По словам Романа Метельского, показ фильма - это не единственное в эти дни событие, посвященное Юлиану Дорошу. Уже 19 августа во Львовском музее народной архитектуры и быта откроется выставка фотографий авторства Юлиана Дорош, представляющих народные ремесла. 

 

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