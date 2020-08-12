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Espreso.tvОбществоЛьвовская опера откроется концертом для 100 слушателей

Львовская опера откроется концертом для 100 слушателей


фото: inlviv.in.ua
Но цветы приносить артистам не стоит

15 августа - после месяцев тишины - откроется Львовский национальный академический театр оперы и балета им. С. Крушельницкой. Сейчас речь идет о гала-концерте в зрительном зале, где разместят, учитывая ограничения, лишь 100 слушателей. С этого концерта в этом театре начнется 121-й театральный сезон.

Как акцентируют на сайте театра, вечер открытия сезона должен стать не только для зрителей, но и артистов театра всплеском тех чувств, которые они "стремились снова чувствовать, долгие месяцы подряд не имея возможности творить и воспринимать живые эмоции общения с искусством".

Программу составят оперные арии и дуэты эпох от барокко до романтизма. Эксклюзивно к открытию сезона в оформлении сцены используют декорации к спектаклям, созданные художником Евгением Лысыком, для которого в свое время директор Нью-Йоркской Метрополитен Опера был готов разобрать стены театра, а композитор Арам Хачатурян переписать музыку к спектаклю "Спартак". Сценограф, которого режиссер Сергей Параджанов называл гением, который родился во Львове и для театральных произведений которого во время посещения художником США один американский миллионер готов был построить музей в штате Айова. Лауреат Национальной премии им. Т. Шевченко Евгений Лысык был многолетним главным художником Львовской оперы, где проработал с 1960 по 1990 годы. Его сценографическая наследие является Золотым фондом театра.

На сайте театра указано, что цветы артистам в связи с COVИD нести не надо. Лучшим подарком должны стать только аплодисменты.

 

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