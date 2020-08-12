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Espreso.tvОбществоЛуцкие врачи удалили 15-летней девушке почти 3-килограммовую опухоль

Луцкие врачи удалили 15-летней девушке почти 3-килограммовую опухоль


фото: rfe
Это редкий случай в детской хирургической практике на Волыни

Об этом сообщает Волынское областное детское территориальное медицинское объединение.

К детским хирургам Волынской областной детской клинической больницы обратилась за помощью 15-летняя девушка с опухолью в брюшной полости. Командой специалистов учреждения в составе заведующих хирургических отделений, хирургов Владимира Селюка и Валентина Мартынюка и анестезиолога Надежды Катаман успешно проведено сложное оперативное вмешательство, в ходе которого удалена крупная опухоль, которая практически заполнила все пространство брюшной полости больной (39х28 см и весом 2700 г ).

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Удаленная опухоль. Фото: Волынское областное детское территориальное медицинское объединение

К счастью, в данном случае опухоль (цистоаденома левого яичника) оказалась доброкачественной и пациентка в удовлетворительном состоянии выписана домой.

 

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