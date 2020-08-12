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Espreso.tvСпортЛуческу возглавил "Динамо" из-за обиды на Ахметова, - экс-футболист "Шахтера"

Луческу возглавил "Динамо" из-за обиды на Ахметова, - экс-футболист "Шахтера"


фото: facebook.com/fcdynamoua
Бывший футболист "Шахтера" Дмитрий Чигринский заявил, что Мирча Луческу согласился возглавить "Динамо" из-за отказа вернуться в донецкий клуб

Об этом сообщает НВ.

По словам Чигринского, который играл за "Шахтер" под руководством Луческу в 2010-2015 годах, румынский тренер согласился возглавить "Динамо" вовсе не по финансовым причинам.

"Когда услышал новость о Луческу, был действительно шок. Я не мог бы никогда представить себе, что Мирча будет тренировать "Динамо", но если у него нашлись причины для этого, поэтому фанаты "Динамо" должны понимать, что мотивация у него должна быть очень серьезная, чтобы сделать такой шаг. Без очень серьезной мотивации он бы не принял "Динамо", это однозначно. И мы говорим не о финансовой мотивации", - убежден Чигринский.

По его мнению, Мирча Луческу обиделся на владельца "Шахтера" Рината Ахметова, который отказал ему в возвращении в донецкий клуб.

"Имела место какая-то обида. Наверное, мистер действительно хотел вернуться в "Шахтер", у него были такие мысли, он предлагал свою кандидатуру, когда Фонсека оставлял должность, но отказались "горняки". То есть, Мирча это профессионально очень сильно задело, и сейчас ему хочется доказать", - пояснил Чигринский.

Мирча Луческу тренировал "Шахтер" с 2004 по 2016 год.

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