Луческу возглавил "Динамо" из-за обиды на Ахметова, - экс-футболист "Шахтера"
Об этом сообщает НВ.
По словам Чигринского, который играл за "Шахтер" под руководством Луческу в 2010-2015 годах, румынский тренер согласился возглавить "Динамо" вовсе не по финансовым причинам.
"Когда услышал новость о Луческу, был действительно шок. Я не мог бы никогда представить себе, что Мирча будет тренировать "Динамо", но если у него нашлись причины для этого, поэтому фанаты "Динамо" должны понимать, что мотивация у него должна быть очень серьезная, чтобы сделать такой шаг. Без очень серьезной мотивации он бы не принял "Динамо", это однозначно. И мы говорим не о финансовой мотивации", - убежден Чигринский.
По его мнению, Мирча Луческу обиделся на владельца "Шахтера" Рината Ахметова, который отказал ему в возвращении в донецкий клуб.
"Имела место какая-то обида. Наверное, мистер действительно хотел вернуться в "Шахтер", у него были такие мысли, он предлагал свою кандидатуру, когда Фонсека оставлял должность, но отказались "горняки". То есть, Мирча это профессионально очень сильно задело, и сейчас ему хочется доказать", - пояснил Чигринский.
Мирча Луческу тренировал "Шахтер" с 2004 по 2016 год.
- 11 августа стало известно, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу хочет видеть в команде сына обладателя "Золотого мяча" бразильца Ривалдо .
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