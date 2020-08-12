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Espreso.tvОбществоКилограмм амфетамина ежемесячно: "наркохимикам" с Волыни объявили подозрение

Килограмм амфетамина ежемесячно: "наркохимикам" с Волыни объявили подозрение


фото: Пресслужба прокуратури Волинської області
Членам организованной группы, которые наладили производство и сбыт амфетамина в особо крупных размерах, сообщили о подозрении

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Волынской области.

Следствие считает, что в течение 2019-2020 года пятеро граждан, наладив функционирование лаборатории, изготавливали психотроп в особо крупных размерах и реализовывали его на территории Волыни.

10 августа 2020 во время очередного сбыта партии амфетамина правоохранители задержали организатора преступной группировки и четырех его сообщников.

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В ходе проведения санкционированных судом обысков в помещении нарколаборатории, домах и транспортных средствах фигурантов изъято 500 г готовых к употреблению психотропных, деньги, полученные от незаконного промысла, составляющие и оборудование для изготовления и фасовки амфетамина, мобильные телефоны, банковские карты, пистолет, винтовку и черновые записи.

Пяти гражданам, один из которых уже был судим, сообщено о подозрении в совершении в составе организованной группы незаконного изготовления, хранения с целью сбыта и сбыта психотропного вещества в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 УК Украины), а трем из них - еще и в незаконном приобретении и хранении прекурсоров с целью их использования для изготовления психотропных в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 311
УК).

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Прокуроры ходатайствовать о применении к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним , 11 августа на Волыни правоохранители викрилиорганизовану преступную группу иприпинилидияльнисть нарколаборатории, обустроенной в гараже.

 

 

 

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