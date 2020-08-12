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Espreso.tvОбществоКоронавирус: в Киеве за сутки обнаружили более 180 больных

Коронавирус: в Киеве за сутки обнаружили более 180 больных


фото: reuters
Количество больных коронавирусом в Киеве за минувшие сутки возросло на 182 человека

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Telegram .

"Количество больных коронавирусом в Киеве продолжает расти ежедневно. 182 выявленных случая - только за прошедшие сутки. На сегодня в столице уже 9869 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Заболели 86 женщин в возрасте от 19 до 85 лет, 83 человека в возрасте от 19 до 82 лет, 8 девочек от 2 до 13 лет и 5 мальчиков от 2 до 14 лет ", - написал мэр.

Заболели в том числе и пятеро медиков. В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровел 31 человек. Всего коронавирус преодолели 3278 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 39. В Деснянском- 24. Также в Соломенском и Оболонском районах - по 21 случае.

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