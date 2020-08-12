Княжицкий об изменениях в Налоговый кодекс по поводу кэш-рибейтов: Ограничивают возможности украинских кинопроизводителей

12 августа, 2020, 11:11

Подписанный президентом Владимиром Зеленским закон об изменениях в Налоговый кодекс по поддержке иностранных кинопроизводителей ограничивает возможности отечественных киностудий

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий в комментарии Еспресо.TV пояснил, что закон в его нынешнем виде ограничивает права украинских кинопроизводителей.

"Речь идет о том, что подписанный Зеленским закон ограничивает украинским продюсерам получение субсидии от государства на создание фильмов в виде возврата кэш-рибейта. Кэш-рибейт распространяется на иностранных субъектов", - пояснил Княжицкий.

Таким образом, принятый закон в такой редакции не помогает украинскому кинопроизводству, считает народный депутат.

Ранее Княжицкий предлагал, чтобы кеш-рибейты возвращали и украинским и иностранным компаниям. Однако это предложение не было учтено.

11 августа президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно поддержки и повышения международной конкурентоспособности отрасли видео- и кинопроизводства" № 821-IX, который Верховная Рада приняла 21 июля 2020.

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