Княжицкий об изменениях в Налоговый кодекс по поводу кэш-рибейтов: Ограничивают возможности украинских кинопроизводителей
Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий в комментарии Еспресо.TV пояснил, что закон в его нынешнем виде ограничивает права украинских кинопроизводителей.
"Речь идет о том, что подписанный Зеленским закон ограничивает украинским продюсерам получение субсидии от государства на создание фильмов в виде возврата кэш-рибейта. Кэш-рибейт распространяется на иностранных субъектов", - пояснил Княжицкий.
Таким образом, принятый закон в такой редакции не помогает украинскому кинопроизводству, считает народный депутат.
Ранее Княжицкий предлагал, чтобы кеш-рибейты возвращали и украинским и иностранным компаниям. Однако это предложение не было учтено.
11 августа президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно поддержки и повышения международной конкурентоспособности отрасли видео- и кинопроизводства" № 821-IX, который Верховная Рада приняла 21 июля 2020.
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- Кэш-рибейты - это прямые возмещения расходов компаниям, которые занимаются съемками кино и сериалов, от государства, штата (региона) или города.
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