КБ "Южное" провело заключительные испытания двигателей для космической ракеты-носителя "Циклон-4"
Об этом сообщила пресс-служба бюро.
"5-7 августа 2020 года ГП "КБ "Южное" успешно провело заключительные доводочные испытания жидкостной реактивной системы (РРС) верхней ступени ракеты-носителя "Циклон-4", - говорится в сообщении.
Испытания проходили в два этапа.
5 августа - основные огневые испытания, в ходе которых система отрабатывала циклограмму включений жидкостных ракетных двигателей малой тяги, приближенную к полетной.
7 августа - дополняющие огневые испытания, в ходе которых выполнялось наработки ресурса включений жидкостных ракетных двигателей малой тяги.
Во время испытаний каждый из двигателей малой тяги выполнил около 40 тысяч включений, а суммарная огневая наработка каждого составляла почти 2000 с.
В бюро отмечают, что эти испытания завершили цикл наземной отработки системы верхней ступени РН "Циклон-4" и подтвердили работоспособность конструкции.
"Завершение испытаний жидкостной реактивной системы верхней ступени РН "Циклон-4" дает задел для создания новых реактивных систем для перспективных ракет-носителей нашей собственной разработки - разработки ГП "КБ "Южное", - уверены в конструкторском бюро
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