 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаКабмин утвердил проект закона о выводе из обращения паспортов в форме книжечки

Кабмин утвердил проект закона о выводе из обращения паспортов в форме книжечки


фото: vdalo.info
Законопроект предлагает изменение паспорта-книжечки на пластиковую карточку при достижении лицом возраста, когда в паспорт нужно вклеить новое фото

Соответствующий проект закона Кабинет министров утвердил на заседании 12 августа.

Согласно тексту документа, паспорт-книжечка будет действительным до следующей даты изменения фото в документе. В частности, для лиц от 16 до 25 лет - до достижения 25 летнего возраста; от 25 до 45 лет - до достижения 45 летнего возраста, после 45 лет - паспорт-книжечка будет бессрочное действие.

Отмечается, что новые паспорта будут выдавать только в форме пластиковых карт.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 августа, 2020 среда

больше новостей

12 августа, 2020 среда

11 августа, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать