Кабмин утвердил проект закона о выводе из обращения паспортов в форме книжечки

12 августа, 2020, 14:26

Законопроект предлагает изменение паспорта-книжечки на пластиковую карточку при достижении лицом возраста, когда в паспорт нужно вклеить новое фото

Соответствующий проект закона Кабинет министров утвердил на заседании 12 августа.

Согласно тексту документа, паспорт-книжечка будет действительным до следующей даты изменения фото в документе. В частности, для лиц от 16 до 25 лет - до достижения 25 летнего возраста; от 25 до 45 лет - до достижения 45 летнего возраста, после 45 лет - паспорт-книжечка будет бессрочное действие.

Отмечается, что новые паспорта будут выдавать только в форме пластиковых карт.

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