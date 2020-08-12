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Espreso.tvСпортГендиректор "Реала" рассказал о трансферных планах испанского клуба

Гендиректор "Реала" рассказал о трансферных планах испанского клуба


фото: marca.com
Мадридский "Реал" не будет покупать новых футболистов в ближайшее трансферное окно

Об этом сообщает sport.ua со ссылкой на Marca .

По информации источника, руководство "Реала" перед отпуском футболистов и тренерского штаба встретилось с командой и рассказало о ближайших планах.

Генеральный директор клуба Хосе Анхель Санчес сказал игрокам, что клуб не будет покупать новых футболистов и что нынешнего состава вполне достаточно для достижения целей.

Часть руководства считает, что было бы странно сейчас делать дорогие покупки после того, как игроков ранее попросили согласиться на снижение зарплат из-закоронавирусной кризис.

Новый сезон чемпионата Испании должен стартовать 12 сентября.

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