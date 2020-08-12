Гендиректор "Реала" рассказал о трансферных планах испанского клуба
Об этом сообщает sport.ua со ссылкой на Marca .
По информации источника, руководство "Реала" перед отпуском футболистов и тренерского штаба встретилось с командой и рассказало о ближайших планах.
Генеральный директор клуба Хосе Анхель Санчес сказал игрокам, что клуб не будет покупать новых футболистов и что нынешнего состава вполне достаточно для достижения целей.
Часть руководства считает, что было бы странно сейчас делать дорогие покупки после того, как игроков ранее попросили согласиться на снижение зарплат из-закоронавирусной кризис.
Новый сезон чемпионата Испании должен стартовать 12 сентября.
- 11 августа голкипер Альфонсо Ареоля покинул мадридский "Реал" .
- 21 июля стало известно, что "Реал" решил вернуть Андрея Лунина из аренды в "Овьедо" и сделать его вторым голкипером команды.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
Читайте также
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-