Гендиректор "Реала" рассказал о трансферных планах испанского клуба

12 августа, 2020, 17:46

Мадридский "Реал" не будет покупать новых футболистов в ближайшее трансферное окно

Об этом сообщает sport.ua со ссылкой на Marca .

По информации источника, руководство "Реала" перед отпуском футболистов и тренерского штаба встретилось с командой и рассказало о ближайших планах.

Генеральный директор клуба Хосе Анхель Санчес сказал игрокам, что клуб не будет покупать новых футболистов и что нынешнего состава вполне достаточно для достижения целей.

Часть руководства считает, что было бы странно сейчас делать дорогие покупки после того, как игроков ранее попросили согласиться на снижение зарплат из-закоронавирусной кризис.

Новый сезон чемпионата Испании должен стартовать 12 сентября.

11 августа голкипер Альфонсо Ареоля покинул мадридский "Реал" .

21 июля стало известно, что "Реал" решил вернуть Андрея Лунина из аренды в "Овьедо" и сделать его вторым голкипером команды.