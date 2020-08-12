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Espreso.tvОбществоФлаг Единства: Львову передали сине-желтый флаг, который путешествует по Украине

Флаг Единства: Львову передали сине-желтый флаг, который путешествует по Украине

20-метровый флаг путешествует по Украине, аккумулируя память в виде подписей державников и патриотов

Об этом сообщает "Еспресо.Захид".

Во Львовском парке культуры имени Богдана Хмельницкого развернули сине-желтый флаг, который путешествует по Украине. На нем неравнодушные люди, патриоты оставляют свои пожелания. Флаг уже успел побывать в Полтаве, Херсоне, Одессе, Запорожье, Николаеве, Днипре, Кривом Роге, Сумах, Черкассах, Кропивницком, Черновцах, Коломые, Ивано-Франковске и Ужгороде. Украинским активистам передали его из Закарпатья.

Возле флага свои пожелания пишет львовянка Ирина Бжезинская. В разговоре с журналисткой "Еспресо.Захид" говорит, что многое хочет сказать украинцам в других областях. Впрочем, больше всего женщину волнует вопрос войны.

"Несмотря на то, что у кого-то в голове война закончилась, на самом деле она продолжается, - отмечает Ирина Бжезинская. Там продолжают гибнуть люди. Особенно случай, когда погиб Журавель, который четыре дня был без помощи... Для меня это был шок. Первое, о чем я хочу написать: мы должны научиться защищать свою независимость. Не капитулировать, не сдавать свои позиции, не отступать, не бросать своих, а защищать свою независимость. Мы должны иметь сильную армию, по-другому не можем гарантировать свою безопасность".

Еще одна активистка пишет, что Украина едина.

"Львов - это Украина, Крым - это Украина и Донецк - это Украина, - говорит Ирина Гринь. - Чтобы никто не забыл. Единая и независимая, свободная наша Украина".

После Львова двадцатиметровый флаг отправится в Тернополь и Хмельницкий, а уже на День независимости, 24 августа, его развернут и пронесут по Крещатику. Объединить людей - основная цель акции. Это подчеркивают и народные депутаты Украины.

"Есть две важные вещи. Первая - это национальный и государственный флаг Украины, а вторая - это объединение людей, - отмечает Олег Синютка. Когда много людей, полных украинской идеи, вместе держат наш символ, то мы понимаем, что наше государство непобедимо. Эта акция носит символический характер, она должна объединить всю Украину - от Закарпатья и до Донбасса, от Сум и до Крыма. Когда крепкие руки патриотов будут держать украинский флаг - победа будет за нами".

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