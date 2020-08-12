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Espreso.tvОбществоЭкс-нардепа Шепелева признали виновным во взятке и побега из-под стражи: его приговорили к семи годам

Экс-нардепа Шепелева признали виновным во взятке и побега из-под стражи: его приговорили к семи годам


фото: tsn
Деснянский райсуд Киева признал экс-нардепа Александра Шепелева виновным в предоставлении неправомерной выгоды конвоира и побега из-под стражи 6 лет назад

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По совокупности обстоятельств и преступлений суд дал Шепелеву 7 лет лишения свободы. Также назначены дополнительные наказания в виде 8500 грн штрафа и конфискации всего имущества.

Суд не засчитал в срок отбытия наказания Шепелева срок его пребывания под стражей на территории Российской Федерации с 19.03.2015 г.. По 8.07.2016 г..

Также, суд не относит срок пребывания Шепелева под экстрадиционным арестом в Венгрии в период с 4.07.2013 г.. По 26.03.2014 г..

Это первый приговор Шепелеву.

В Святошинском, Дарницком, Киево-Святошинском и Шевченковском судах рассматриваются также дела Шепелева о растрате средств "Родовид Банка", организации двух покушений на убийство банкира Дядечко, заказ убийства банкира Сергея Кириченко в 2003 году и убийства в 2006 году полковника УБОП Романа Ерохина.

  • В декабре 2012 года Шепелева объявили в международный розыск как подозреваемый в серии преступлений, в том числе по завладению средствами "Родовид банка" и организации покушения на убийство бывшего владельца этого банка Сергея Дядечко.
  • В июле 2013 года Шепелев был задержан в Венгрии. Его экстрадировали в Украину в марте 2014 года, однако 6 июля Шепелев сбежал из больницы, куда был переведен из СИЗО. В этот день конвоир под видом сопровождения Шепелева в ванную комнату вывел его из палаты на 12 этаже - и через бытовые помещения вывел из больницы, после чего Шепелев исчез в неизвестном направлении, а затем покинул Украину. Шепелев виновным себя не признал. Побег из больницы объяснял тем, что это конвоир его вывоз: сказал Шепелеву, носящим его отравить, и дал мобильниий телефон. Знакомые вывезли его за границу. Через 7-10 дней после приезда в Москву Шепелев с адвокатами подал заявления правоохранителям о событиях в Киеве.
  • В марте 2015 года на основании международного ордера Интерпола Шепелева задержали российские правоохранители в подмосковном поселке Горки. Вскоре Одинцовский городской суд Московской области вынес постановление об экстрадиции Шепелева.
  • В августе 2016 ГПУ также возбудила уголовное дело по факту государственной измены екснардепа.
  • В конце концов, Шепелева задержали 8 февраля 2018 у Киева . При нем нашли документы "МГБ ДНР", в связи с чем бывшему депутату обвиняют государственную измену.

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