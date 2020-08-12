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Espreso.tvЭкономикаЭкономия до 40%: Укрзализныця предлагает скидки на билеты Интерсити+ при покупке за 90-30 суток до отправления поезда

Экономия до 40%: Укрзализныця предлагает скидки на билеты Интерсити+ при покупке за 90-30 суток до отправления поезда

Укрзализныця предлагает скидки пассажирам первого класса поездов Интерсити+ при покупке билетов за 90-30 суток до даты отправления поезда

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Согласно сообщению, пассажиры первого класса поездов Интерсити+ могут экономить на покупке билетов. Отмечается, что самые выгодные скидки действуют, если покупать билеты за 90-30 суток до даты отправления поезда.

В пресс-службе подчеркнули, что скидка действует для путешествий во внутреннем сообщении по территории Украины. При этом пассажиры могут экономить до 40% стоимости билета.

"В частности, за 90-30 суток до даты отправления поезда - снижение на 40%, а за 24-15 суток - снижение на 10%", - пояснили в компании.

В то же время, в пресс-службе отметили, что за несколько суток до даты отправления билеты дорожают. Так, за 4-2 суток до отправления - стоимость повышается на 10%, а за 1 сутки - стоимость увеличивается на 15%.

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