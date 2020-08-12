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Espreso.tvОбществоДожди на севере и около +28°C: синоптик Наталья Диденко о погоде на 13 августа

Дожди на севере и около +28°C: синоптик Наталья Диденко о погоде на 13 августа

13 августа дожди вероятны на севере Украины. В большинстве областей будет преобладать сухая погода

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Facebook .

"В Украину зашла свежая воздушная масса северного происхождения. Ветер северного и северо-западного направлений. Такая нежаркая погода продлится в Украине всю неделю", - отметила синоптик.

На юге и юго-востоке 13 августа ожидается +25...+28°C.

В большинстве областей Украины 13-го августа предполагается в течение дня +23...+27°C.

Прохладнее будет на севере, +19...+23°С.

Дожди в четверг наиболее вероятны в северной части Украины, преимущественно незначительные и локальные.

В большинстве областей будет сухо.

В Киеве четверг будет свежим: ночью +12°С, днем +20...+22°С.

"Существенные осадки - вряд ли, разве что днем увеличится облачность и какая-то капля северной облачности достигнет кое-где столицы", - отметила Диденко.

По ее словам, ощутимая свежесть продлится до конца недели, а в воскресенье, 16-го августа, в Украину придет новое потепление.

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