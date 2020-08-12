Для абитуриентов и граждан с отрицательным ПЦР-тестом: Кабмин изменил правила пересечения КПВВ с Крымом

12 августа, 2020, 15:34

Кабмин принял решение разрешить пересечение КПВВ на админкордонах с Крымом без обязательной самоизоляции в случае получения отрицательного результата ПЦР-теста

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (МинВОТ).

Согласно сообщению, самоизоляция не обязательна в случае получения отрицательного результата теста ПЦР. Соответствующее решение принято правительством 12 августа.

Кроме того, отмечается, что обязательная самоизоляция не применяется для абитуриентов и лиц, зачисленных на обучение в учреждения образования, проживающих на временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополь.

Напомним, МинВОТ обобщил гуманитарные основания при принятии решения о предоставлении права на пересечение админкордонов с Крымом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb